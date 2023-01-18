شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحكام المصريين المشاركين بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد 5 حكام في القائمة النهائية للحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في 19 فبراير من العام الجاري 2023 والمؤهلة لكأس العالم ، و الحكام هم :

محمود ناجي حكم ساحة

سامي هلهل حكم مساعد

يارا عاطف حكم مساعد

محمود عاشور حكم فيديو

أحمد الغندور حكم فيديو .

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا ، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة للاتفاق على 4 مباريات ودية لمنتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى منتخبات تونس وزامبيا وأوغندا وجامبيا وغيرها، من أجل تنظيم 4 مباريات، بناء على طلب محمود جابر الذي يرغب في خوض وديات قوية قبل بدء البطولة.