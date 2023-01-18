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على ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة إنبى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر أستعدادا لمواجهة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد بتروسبورت بعد قليل .  

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، محمود رزق ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، كريم " نيدفيد " ، أيمن الصفاقسى .

الهجوم .. عبد الكبير الوادى ، مروان محسن .

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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