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الرمادى يطلب التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب وجناحين فى أسوان

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القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الكرة بنادي أسوان مشاوراتها مع المدير الفنى بقيادة أيمن الرمادي لتلبية إحتياجات الجهاز الفنى خلال إنتقالات يناير الجارية وتدعيم صفوف الفريق.

 

وطلب الرمادي من إدارة ناديه التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب وجناحين مميزين بعد التعاقد مع علاء سلامة الظهير الأيمن لفاركو ولاعب وسط الملعب بلال السيد قادما من الإتحاد السكندرى.

 

وعقد أيمن الرمادى عدة جلسات مع اللاعبين للتقييم الفنى للمرحلة الماضية والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى أمام حرس الحدود بإستاد أسوان.

 

وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة إرتفاع معدلات التركيز والتعامل بجدية مع المباريات المتبقية بالدور الأول أمام المقاولون والداخلية خارج أسوان والإسماعيلى وطلائع الجيش بأسوان.

 

وأكد المدير الفنى لأسوان بأن ما حققه الفريق خلال الأسابيع الماضية يفرض علينا جميعا المسئولية الفنية لتقديم الأفضل لتحقيق أمال جماهير أسوان والصعيد.

 

وتقام المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان، ويسعي ذئاب الجبل للفوز فى هذا اللقاء، من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات في مشواره الدوري.

 

بينما يسعى أسوان لمواصلة حصد النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر بعدما تعادل مؤخرا مع حرس الحدود والبنك الأهلي عقب الفوز التاريخي على الزمالك قبلهما.

 

وتنطلق صافرة المباراة الخميس المقبل في الساعة 2,45  مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، ويدخل المقاولون العرب هذه المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 21 نقطة،  بينما يقع فريق أسوان في المركز التاسع  برصيد 17 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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