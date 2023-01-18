شكرا لقرائتكم خبر عن "91 هدفا" حصيلة منتخب اليد فى الدور الأول ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تسجيل 91 هدف فى الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى بولندا و السويد و تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

و سجل المنتخب فى اللقاء الأول 31 هدف مقابل 22 على كرواتيا بضربة البداية قبل تسجيل 30 هدف مقابل 19 فى ثان لقاءاته على المغرب و أخيرا 30/16 على الولايات المتحدة الأمريكية فى ختام الدور الأول .

سيخوض المنتخب أول لقاء أمام بلجيكا غدا الخميس بالدور الرئيسى فى السابعة مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا، ثم سيواجه البحرين يوم السبت المقبل فى الرابعة والنصف عصرا بدلا من السابعة مساء، وأخيرا سيلعب أمام الدنمارك يوم الإثنين القادم فى التاسعة والنصف مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .