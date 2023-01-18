شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الاسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق الاسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش بعد نهاية الشوط الأول بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة.

تقدم طلائع الجيش عن طريق كريم طارق فى الدقيقة 4 ،وتعادل فراس شواط للاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول .

وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش

حارس مرمى:محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي.

خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا.

الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي.

الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر.

موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة

ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم أمام الإسماعيلى محتلا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق ألفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 15 هدفا ودخل مرماهم 21 هدفا.

بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط بعدما خاض 13 مباراة حقق ألفوز فى مباراة وأحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.