شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين و فقرة خططية فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال هذه الحصة التأهيلية، لرفع الحمل البدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك ، بجانب فقرة بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال و حسين ياسر المحمدي وروي أجواش المدربين المساعدين.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فقرة خططية في مران الزمالك.

فى ذات السياق خاض اللاعبون فقرة خططية خاصة خلال المران الذى شهدت فقرة تركيز خاص من فيريرا على تنفيذ اللاعبين بعض الأمور الخططية والفنية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للقاء القمة المرتقب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة الخططية والتي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعداد لمباراة المقبلة.