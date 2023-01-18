شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الإسماعيلى فى الدقيقة 4 بهدف لكريم طارق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طلائع الجيش فى التقدم على الاسماعيلى فى الدقيقة 4 عن طريق كريم طارق، فى المباراة التى تجمعهما فى الدورى المصرى الممتاز على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للبطولة. وجاء تشكيل الإسماعيلى ضد طلائع الجيش حارس مرمى:محمد فوزي. خط الدفاع: أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدى – باهر المحمدى – كريم عرفات. خط الوسط: محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي. خط الهجوم:محمد الشامى – فراس شواط. تشكيل طلائع الجيش حراسة المرمى: عمر رضوان. الدفاع: أحمد أيمن- محمد فتح الله- أحمد زولا. الوسط: أحمد متعب- عبد الرحمن شيكا- محمد شحاته- فريد شوقي. الهجوم: أحمد سمير- كريم طارق- خالد قمر. موعد مباراة طلائع الجيش والاسماعيلى والقناة الناقلة ويدخل طلائع الجيش مباراة اليوم أمام الإسماعيلى محتلا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعدما خاض 13 مباراة حقق ألفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر فى 6 لقاءات وأحرز لاعبوه 15 هدفا ودخل مرماهم 21 هدفا. بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط بعدما خاض 13 مباراة حقق ألفوز فى مباراة وأحدة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى 8 لقاءات وأحرزه لاعبوه 8 أهداف ودخل مرمامهم 18 هدفا.