شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد المقبلة بالدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للرجال لكرة اليد غدا الخميس أول مواجهاته بالدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى أمام بلجيكا .





موعد مباراة مصر و بلجيكا

تقام مباراة مصر و بلجيكا غدا فى تمام السابعة مساء بدلا من الرابعة والنصف عصرا بعد تغيير توقيت اللقاء بعد اعتراض مسئولو البعثة المصرية نظرا للساعة البيولوجية للاعبين والبث التليفزيونى .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد نظيره البحرين السبت فى الرابعة والنصف عصرا فى ثانى لقاءات هذا الدور وأخيرا الدنمارك الإثنين فى التاسعة والنصف مساءا

واستطاع منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا و المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء الماضى قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .