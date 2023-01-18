شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات على "سرعة رد الفعل" لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية"، تدريبات خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري.

وتم تقسيم هذه الفقرة لمرحلتين، الأولى تدريبات بدنية قوية من خلال الركض حول الملعب لعدة دقائق، بجانب تنفيذ جوانب تأهيلية خاصة بشكل منفرد والثانية الجوانب الفنية، عن طريق تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتعامل السليم وكذلك دور الحارس كلاعب عن طريق نقل الكرة بالقدم لزملائه.

وحرص أيمن طاهر على الاجتماع برباعي حراسة المرمى وشرح لهم بعض الأمور الفنية الخاصة ومنحهم بعض النصائح والتعليمات

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.