شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر يبدأ مهام عمله في جهاز "فيريرا" بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وقاد "المحمدي" التدريبات الجماعية بصحبة الجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، عقب تسلمه مهام عمله رسميا بعد تعيينه من قبل إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور .

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية طالبهم فيها بغلق صفحة كأس مصر والتركيز على مواجهة السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية للقاء القمة من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية والخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع من أجل تنفيذها في مران اليوم.