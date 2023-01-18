شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يهزم حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ و يحقق فوزه الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ظهر فيها رغبة الفريقين لتحقيق الفوز بسبب الموقف الصعب في جدول الترتيب ، وظهر عدد من لاعبى الداخلية بشكل خطير على مرمى الحدود على رأسهم سمير فكرى ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الفريق العسكرى امتلاك منطقة الوسط وبناء الهجمات من الخلف للأمام إلا رضا السيد حارس مرمى الفريق الشرطى نجح فى التصدى لكل الهجمات التى جاءت على مرماه .

وفى الشوط الثانى استطاع الداخلية من إحراز هدف الفوز عن طريق مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعدما قام رضا شحاته المدير الفني للفريق بإجراء بعض التغييرات التي استطاع من خلالها امتلاك منطقة الوسط وهو ما أدى في النهاية إلى تحقيق الفوز الثانى له في المسابقة .

في الوقت الذى حاول فيه لاعبو حرس الحدود إدراك هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء دون جدوى بفضل الدفاع المحكم الذى فرضه لاعبو الداخلية .