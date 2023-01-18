الامارات | مدرب ريال مدريد يستجيب لرغبة أنصار "الملكي" قبل موقعة فياريال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثمر الضغط الجماهيري الذي شهدته الحسابات التابعة لأنصار فريق ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية، ومنذ الخسارة القاسية على يد برشلونة الأحد الماضي في كأس السوبر 3-1، عن استجابة مدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لرغبة كبيرة من مشجعي الريال بأن يتم الدفع باللاعب البرازيلي الشاب توبياس، والذي تعاقد معه مدريد منتصف الموسم الماضي، قادما من شاختار الأوكراني، ولم يحظ بأي فرصة حقيقية للعب في الفريق الأول، إذ ظل يلعب لفريق الرديف فقط.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي اليوم بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل موقعة فياريال الحاسمة في كأس الملك غدا، إن توبياس سيكون حاضرا في قائمة المباراة، وسيتم الدفع به، دون الإشارة: هل سيكون أساسيا أم بديلا؟

يذكر أن الظهير الأيمن لريال مدريد كارفخال تعرض للإصابة في لقاء برشلونة، وكان أحد اللاعبين الذين تم اتهامهم بالتسبب بشكل كبير في الهزيمة، إذ تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة، بدنيا وفنيا، ما جعل الأنظار مسلطة على توبياس الذي يلعب في نفس المركز، ويملك نزعة هجومية كبيرة، كما أنه متفوق بدنيا على كارفخال الذي ظهر غير قادر على مسايرة سرعة لاعبي برشلونة في المباراة الأخيرة، وقدم مباريات سيئة للغاية في لقاءات سابقة قبل ذلك.