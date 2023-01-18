الامارات | انطلاق المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الآسيوية (AFC A Diploma) للمدربين من أصل خمس مراحل، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في دبي ولغاية 12 مايو 2023. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج الإدارة الفنية باتحاد الكرة للموسم الرياضي 2022-2023، وفقاً لمنهجية تعليمية معتمدة من الاتحاد الآسيوي، والتي تهدف لتطوير وتأهيل المدربين حاملي الرخصة الآسيوية (B) لنيل الشهادة الأعلى لتدريب الفريق الأول في الأندية والمنتخبات.

وتتضمن محاور الدورة التي يُشرف عليها المحاضران الإماراتيان جمال علي الحساني وعبدالمجيد ابراهيم النمر عدداً من المحاضرات النظرية والعملية التي تتناول مسؤوليات المدرب وطرق التدريب المختلفة، ومهارات الاتصال مع اللاعبين وقراءة وتحليل الأداء، بالإضافة لمسؤوليات اللاعبين المهاجمين وأدوار لاعبي خط الدفاع في حالتي الهجوم والدفاع، والحفاظ على اللعب الهجومي في منطقة وسط الملعب ومنطقة الثُلث الهجومي، وعوامل التخطيط الإستراتيجي للفريق خلال المباراة.

يذكر أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها بالنظام الجديد المتبع لدى اتحاد الكرة، حيث سيكون هناك خمس مراحل مقسمة على الأشهر الخمسة الأولى من السنة، لغاية مايو 2023، وسيكون هناك زيارات ومتابعات للمدربين المشاركين في الدورة أثناء عملهم في الأندية التي ينتمون إليها. الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية للدورة الآسيوية ستُقام للفترة من 13 إلى 17 فبراير المقبل.