الامارات | 247 لاعباً ولاعبة في أولى بطولات نادي أبوظبي لكرة المضرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي أبوظبي لكرة المضرب وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب برئاسة الدكتور حمد عبدالله المحياس ومتابعة الأعضاء أولى بطولاته المحلية، عقب اشهاره رسميا، وايمانا بالدور المجتمعي التي تقوم به أندية الإمارة وذلك بمشاركة 247 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث أقيمت المنافسات في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وشهدت البطولة الأولى للنادي منافسات قوية بين جميع المشاركين من كافة الفئات" رجال، و سيدات، وناشئين، وناشئات، حيث أسفرت عن فوز اللاعب لوكاس ماجيك، بالمركز الأول لفئة الرجال، تلاه اللاعب حامد حافظ ثانيا، ثم بيترو كيم ثالثا، و أندريه لوبونوف ثالثا مكرر.



وفي فئة السيدات، أحرزت اللاعبة باربود علي المركز الأول، ونالت، وعد محمد المركز الثاني، تلتها بالمركز الثالث جينات رودريجز، ثم أمنية عادل بالمركز الثالث مكرر.

وفي فئة الناشئين أحرز، المركز الأول أنيروده بالاجي، ونال المركز الثاني جاد عادل، وكل منصور عبد الله وأدفيت كارا المركز الثالث، والثالث مكرر.



وفي فئة الناشئات أحرزت فيسورثي راد المركز الأول، تلتها ثانيا هيتايشي نازيكا المركز الثاني، ثم سبريها كومار ثالثا، ودياء يوغيش الثالث مكرر.



وأعرب عبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب عن سعادته بنجاح البطولة الأولى، مؤكدا أنها ستكون انطلاقة لمزيد من البطولات المحلية والإقليمية والتي تتماشى مع رؤية أبوظبي في استضافة الأحداث والبطولات المحلية والعالمية.



وأضاف: سنواصل العمل خلال الفترة المقبلة على استضافة البطولات المختلفة من أجل استقطاب المواهب وضمها للنادي.



من جانبه أكد عبد الله العطاس عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب، أن التعاون المشترك بين النادي واتحاد الطاولة، ساهم في نجاح البطولة، وسيكون له الدور مستقبلا في تطوير اللعبة وتحقيق الإنجازات.