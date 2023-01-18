شكرا لقرائتكم خبر عن زد والسكة يتعادلان سلبيا في مجموعة القاهرة ويقدمان هدية للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مواجهة زد مع السكة الحديد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثاني في ترتيب مجموعة القاهرة، فيما رفع السكة الحديد رصيده للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب، وقدم الفريقان هدية لفريق القناة للانفراد بالصدارة بفارق نقطتين حال تحقيق الفوز يوم الجمعة المقبل، على فريق الترسانة في نفس الجولة.

وتستكمل يوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة عشرة بين إيسترن كومبانى مع الاتصالات، العبور مع منتخب السويس، مستقبل وطن مع وادى دجلة، بورتو السويس مع النصر، الإنتاج مع الإعلاميين، القناة مع الترسانة، بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية.