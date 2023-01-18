شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي وشواط يقودان هجوم الإسماعيلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، تشكيل فريقه استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر انطلاقها فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، لحساب الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

المباراة شهدت عودة محمد فوزي لحماية عرين الدراويش وكريم عرفات فى مركز المدافع الأيمن للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، فى حين يتواجد أحمد عبد الوهاب الظهير الأيسر لفريق الشباب لأول مرة فى تاريخه.

التشكيل كاملاً جاء كالتالي ..

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – عماد حمدي – باهر المحمدي – كريم عرفات

خط الوسط .. محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي

خط الهجوم .. محمد الشامي – فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وياو أنور.