شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ثلاث ذهبيات جديدة في منافسات الفرق بالبطولة العربية للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر للسلاح ثلاث ذهبيات جديدة في منافسات الفرق بالبطولة العربية للسلاح، المقامة حاليا العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير الجاري.

وتوج فريق سلاح السيف سيدات المكون من "ندى حافظ، مريم الدغيري، جنى مدحت البكري “ بالميدالية الذهبية بعد التغلب علي منتخب السعودية في النهائي بنتيجة 45-19.

وفي منافسات فرق سيف المبارزة رجال توج منتخب مصر المكون من "محمد السيد، محمود محسن، محمود السيد" بالميدالية الذهبية بعد الفوز علي منتخب الأمارات بنتيجة 45-35.

وفي فرق سيف المبارزة سيدات توج منتخب مصر المكون من "لاما ياسر،سارة بيومي، سلمى طارق” بالميدالية الذهبية علي حساب منتخب السعودية بنتيجة 45-34.

وكان منتخب مصر نجح في حصد 16 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي حيث توج أبطال مصر في سيف المبارزة بخمس ميداليات عن طريق محمود محسن ذهبية الرجال فيما فاز محمد السيد بالميدالية الفضية وعلي صعيد سيدات سيف المبارزة فتمكنت لما ياسر تحقيق الذهبية فيما فازت سارة بيومي بالفضية وسلمى طارق بالبرونزية.

وفي سلاح الشيش حقق كل من علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي فيما فازت يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورامنير بذهبية وفضية وبرونزية السيدات.

‎أما في سلاح السيف على صعيد الرجال فقد حقق زياد السيسي الميدالية الذهبية فيما فاز محمد عامر بالفضية ومازن العربي بالبرونزية.

‎وأخيرا حققت ندى حافظ ذهبية السيدات لسلاح السيف كما توجت مريم الدغيدي بالفضية وجنى مدحت بالبرونزية

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالتالي: “محمد السيد، محمود محسن، محمود السيد” في منافسات سلاح سيف المبارزة رجال، و “لاما ياسر،سارة بيومي، سلمى طارق” في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات.

بينما يشارك كلًا من “يارا الشرقاوي، نورا منير، نهى هاني” في منافسات سلاح الشيش سيدات، و “علاء أبو القاسم، محمد حمزة، عبد الرحمن حفور” في منافسات سلاح الشيش رجال.

ويشارك في منافسات سلاح السيف رجال كلًا من “زياد السيسي، محمد عامر، مازن العربي”، بينما يشارك في منافسات سلاح السيف سيدات كلا من “ندى حافظ، مريم الدغيري، جنى مدحت البكري “.

ويقود منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة فنيًا الدكتور السيد سامي، بينما يقود منتخب مصر لسلاح السيف الكابتن شريف البكري، ويقود الكابتنمصطفى نهاد منتخب مصر لسلاح الشيش.

ويترأس بعثة المنتخب المصري الكابتن طارق الحسيني النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد السلاح ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد القادر اخصائي تأهيل و إصابات لمنتخب، والحكمان الدوليان يوسف علاء، أحمد عمرو.