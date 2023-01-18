شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يقترب من مزاملة دونجا فى تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض من أجل مزاملة نبيل دونجا في منطقة الوسط في لقاء الأهلى المقبل المقرر له يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الرابعة عشر للمسابقة .

ويجرى فيريرا بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للزمالك خلال لقاء الأهلى نظرا لهبوط المستوى الفني لعدد من اللاعبين خلال اللقاء الأخير للفريق أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر والذى خسره أبناء ميت عقبة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

يأتي ذلك نظرا للخبرة التي يتمتع بها روقا في مباريات القمة مقارنة بعمرو السيسى القادم حديثا من طلائع الجيش والذى اعتمد عليه فيريرا في المباريات الأخيرة ، إلا أن المدير الفني يسعى لغلق منطقة المساحات على لاعبى الأهلى وهو ما يجيد فيه روقا .