شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع الداخلية " سلبيا " فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين حرس الحدود والداخلية بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ظهر فيها رغبة الفريقين لتحقيق الفوز بسبب الموقف الصعب في جدول الترتيب ، وظهر عدد من لاعبى الداخلية بشكل خطير على مرمى الحدود على رأسهم سمير فكرى ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الفريق العسكرى امتلاك منطقة الوسط وبناء الهجمات من الخلف للأمام إلا رضا السيد حارس مرمى الفريق الشرطى نجح فى التصدى لكل الهجمات التى جاءت على مرماه .

يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.

بينما وصل رصيد حرس الحدود إلى النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.