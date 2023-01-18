شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل لنهائى كأس مصر للمرة الـ"54" فى تاريخه والثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلى للمرة الـ 54 فى تاريخه لنهائى كأس مصر والثالث على التوالى بعدما تخطى عقبة سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي للبطولة ليضرب المارد الأحمر موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.

ومن بين 54 نهائيا خاضها الأهلى على لقب كأس مصر، نجح فى تحقيق الرقم القياسى فى التتويج باللقب فى 37 مرة "منها مرتان مشاركة مع الزمالك"، بينما حقق الوصافة خلال 17 مناسبة خاض خلالها النهائى.

وحقق الأهلى لقبه الأول فى كأس مصر بموسم 1923-1924، بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4 / 1 فى لقاء الإعادة عقب نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين حقق اللقب الأخير بعد فوز دراماتيكي طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهد موسم 1925-1926 على أول لقب يخسره الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر أمام الاتحاد السكندري.

ويعد فوز الأهلي على الترسانة بنتيجة 6 / 0 أكبر فوز للفريق الأحمر بالمباراة النهائية للكأس، وحدث ذلك في موسم 1949-1950.