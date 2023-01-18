شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الإسماعيلى والطلائع قبل لقاء الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضيفًا على فريق طلائع الجيش فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة، فى الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعتبر هذه المواجهة هى الـ 36 بين الفريقين خلال مسابقتي الدوري العام وكأس مصر، ولعب الإسماعيلي 35 مباراة، فاز 12 تعادل 14 خسر 9، له 42 هدفًا عليه 30 هدفًا، كلين شيت 12 مباراة.

– الدورى العام ..

ملعب الإسماعيلى فاز 7 تعادل 7 خسر 2، له 24 هدفًا عليه 12 هدفًا كلين شيت 7 مباريات

ملعب طلائع الجيش فاز 3 تعادل 6 خسر 7، له 13 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت مباراتين

أهداف الإسماعيلى عن طريق 25 لاعبًا .. عبد الله السعيد 5 أهداف، حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص وأحمد سمير فرج ومصطفى كريم وعبد الله الشحات ومروان محسن وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهم، محمد محسن أبو جريشة وسيد معوض ومحمد فضل وشريف عبد الفضيل ويوسف جمال وجودوين ومحمود حمد وجون آنطوى وعمرو السولية وأحمد سمير محمد وإيمانويل بناهينى ومحمود متولى وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا وأحمد مدبولى وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعب 3 مباريات فاز 2 تعادل 1 له 5 أهداف عليه صفر كلين شيت 3 مباريات ” الصعود بضربات الترجيح مرة واحدة ”

الهدافين .. أحمد على وأحمد سمير فرج ومهاب سعيد وعبد الله الشحات وجون آنطوى هدفًا لكلا منهم