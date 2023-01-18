شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج وفاروق يحضران مباراة السكة الحديد وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام علي حضور مباراة السكة الحديد وزد التي تقام بإستاد القاهرة اليوم في إطار منافسات مجموعة القاهرة .

ويأتي تواجد كلاتنبرج وفاروق ضمن خطة اللجنة لمتابعة الأداء التحكيمي في مباريات مختلف درجات المسابقات.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن مباريات اليوم الأربعاء فى مسابقة الدورى الممتاز ، حيث يدير إبراهيم نور الدين مباراة الطلائع والإسماعيلى ، المقرر لها الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بالدورى ، ويعاونه نافع وأحمد بكر ومحمود وخالد الغندور حكم فار ، وسامى هلهل.

فيما يدير مباراة حرس الحدود والداخلية لها الساعة 2:45 مساء ، عبد العزيز السيد ، وإبراهيم السودانى ، ومحمود دين ، إبراهيم محمد ، وعمرو الشناوى حكم فار ، ومصطفى عطية.

بينما يدير مباراة إنبى وفيوتشر المقرر لها السابعة مساءً ، عمرو عايد ، وهشام الدسوقى ، وأحمد الفار ، وحسنى سلطان ، ومحمود بسيونى حكم فيديو وسمير جمال.