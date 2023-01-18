شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتجهيز أحمد مصطفى لتدعيم سموحة أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبي بنادى سموحة، محاولات مكثفة من أجل تجهيز أحمد مصطفى لاعب وسط الفريق السكندرى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتعرض أحمد مصطفى لاعب وسط سموحة، لإصابة بشد في العضلة الخلفية للقدم اليسرى خلال مباراة الفريق أمام الأهلى في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بسقوط الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وطالب طارق العشرى جهازه الطبي بسرعة تجهيز اللاعب لتدعيم صفوف سموحة أمام سيراميكا، التي تعد بمثابة طوق النجاة للجهاز الفني للبقاء في الفريق السكندرى بعد الأخبار المنتشرة حول رغبة فرج عامر في الإطاحة به.

ويفقد فريق سموحة خدمات النيجيري صديق أوجولا أمام فريق سيراميكا بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية والتي ستبعده عن مواجهة سيراميكا المقبلة، وسيجرى اللاعب الفحوصات وأشعة لتحديد المدة التي سيغيب فيها عن الفريق السكندرى في ضربة قوية لطارق العشرى.

ويبدأ فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، الاستعداد لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ورفض طارق العشرى منح اللاعبين إجازة بعد مواجهة الاهلى أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بسقوط الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، لضيق الوقت بين المباراتين، والتركيز على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى وخاصة في حراسة المرمى والدفاع.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى في كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور في إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث في الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالي لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.