شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والزمالك لمباراة القمة بالدورى المصرى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في المباراة القادمة، ضمن منافسات قمة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في إطار الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري، وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري ؟

ج: يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا فعل الأهلى والزمالك في آخر ظهور قبل القمة ؟

ج: فاز الاهلى على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة ، وتعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى في أخر ظهور بالدوري قبل القمة.

في المقابل خسر الزمالك من بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل بهدف لكل فريق ليودع الفارس الأبيض البطولة

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور بالدوري قبل القمة.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك ؟

ج: يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة سموحة تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الاجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً استعداداً للقمة، ويواصل المارد الأحمر تدريباته الخميس ويدخل معسكر مغلق الجمعة استعداداً للقمة.

س: كيف يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى ؟

ج: بدأ فريق الزمالك بقيادة فيريرا الاستعداد للقمة حيث يواصل الفارس الأبيض تدريباته اليومية على ملعبه ثم يدخل معسكر مغلق يوم الجمعة استعداداً للمباراة.

س: من هو البطل التاريخى للدوري المصري؟

ج: الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

س: من بطل الدوري في الموسم الأخير ؟

ج: الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.