شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: مباريات القمة ليست لها معايير.. وليس الأفضل من يفوز دائما والان مع تفاصيل الخبر
وقال فى تصريحات لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون تايم سبورت: جيل التسعينيات كان من أهم الأجيال المؤثرة والمميزة فى تاريخ الكرة المصرية، ومباريات القمة ليست لها معايير.. وليس الأفضل من يفوز دائما".
وتابع: "مباراة القمة المقبلة لن تحسم شيئا فى المنافسة على الدورى .. لكنها بداية لتصحيح المسار بالنسبة للزمالك"، وأوضح: "اللاعبون المؤثرين فى الأهلى والزمالك يعانون من تذبذب بالمستوى الفنى على مدار مباريات الدورى".
ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.