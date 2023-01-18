شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: مباريات القمة ليست لها معايير.. وليس الأفضل من يفوز دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صبرى نجم الزمالك السابق أن بداية مشاركاته فى مباريات القمة كانت بقرار من الراحل محمود الجوهرى، مؤكدا "كنت محظوظا بتسجيل هدف فى أول مباراة".

وقال فى تصريحات لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون تايم سبورت: جيل التسعينيات كان من أهم الأجيال المؤثرة والمميزة فى تاريخ الكرة المصرية، ومباريات القمة ليست لها معايير.. وليس الأفضل من يفوز دائما".

وتابع: "مباراة القمة المقبلة لن تحسم شيئا فى المنافسة على الدورى .. لكنها بداية لتصحيح المسار بالنسبة للزمالك"، وأوضح: "اللاعبون المؤثرين فى الأهلى والزمالك يعانون من تذبذب بالمستوى الفنى على مدار مباريات الدورى".