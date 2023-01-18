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محمد فاروق: مباراة القمة كانت سبب احترافى فى الدورى التركى

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق نجم الأهلى السابق أن أول مباراة قمة خاضها كانت بها جوائز كروت شحن لـ"التليفون المحمول"، موضحا أن أهم قمة فى مشواره كانت مباراة 6 – 1.

 

وقال محمد فاروق، فى تصريحات لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون تايم سبورت، "وليد صلاح الدين طلب "ورقة لحمة" ليلة مباراة قمة الأهلى والزمالك التى انتهت بالفوز بسداسية"، استطرد: "طلبت من خالد بيبو يساعدنى فى تسجيل هدف بمباراة 6 – 1 .. ومباراة القمة كانت سببا فى احترافى بالدورى التركى".  

 

وأضاف محمد فاروق: "الزمالك يعانى من فقدان مستوى معظم لاعبيه المؤثرين خاصة الثتائى أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور".

 

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.

 

كما يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الزمالك بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة بالدوري.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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