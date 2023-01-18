شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: مباراة القمة كانت سبب احترافى فى الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد فاروق، فى تصريحات لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون تايم سبورت، "وليد صلاح الدين طلب "ورقة لحمة" ليلة مباراة قمة الأهلى والزمالك التى انتهت بالفوز بسداسية"، استطرد: "طلبت من خالد بيبو يساعدنى فى تسجيل هدف بمباراة 6 – 1 .. ومباراة القمة كانت سببا فى احترافى بالدورى التركى".
وأضاف محمد فاروق: "الزمالك يعانى من فقدان مستوى معظم لاعبيه المؤثرين خاصة الثتائى أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور".
ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.