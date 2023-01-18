شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: مباراة القمة كانت سبب احترافى فى الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق نجم الأهلى السابق أن أول مباراة قمة خاضها كانت بها جوائز كروت شحن لـ"التليفون المحمول"، موضحا أن أهم قمة فى مشواره كانت مباراة 6 – 1.

وقال محمد فاروق، فى تصريحات لبرنامج المكوك مع هشام حنفى عبر إذاعة أون تايم سبورت، "وليد صلاح الدين طلب "ورقة لحمة" ليلة مباراة قمة الأهلى والزمالك التى انتهت بالفوز بسداسية"، استطرد: "طلبت من خالد بيبو يساعدنى فى تسجيل هدف بمباراة 6 – 1 .. ومباراة القمة كانت سببا فى احترافى بالدورى التركى".

وأضاف محمد فاروق: "الزمالك يعانى من فقدان مستوى معظم لاعبيه المؤثرين خاصة الثتائى أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور".