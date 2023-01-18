شكرا لقرائتكم خبر عن والدة حارس منتخب اليد: عبد الرحمن طلعنى عمرة وأنا بدعى لمصر فى الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منى والدة عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن نجلها خاض مباراة المغرب وهو يعانى من مزق فى الظهر.

وقالت الدكتورة منى والدة عبد الرحمن حُميد فى مداخلة هاتفية لبرنامج كاونتر أتاك: "عبد الرحمن لعب مباراة المغرب وهو يعانى من مزق فى ظهره وحصل على لقب رجل المباراة".

وتضيف: "اللعب باسم مصر أمر مختلف عن الأندية ويجعل اللاعبين يشعرون بالمسئولية، عبد الرحمن طلعنى عُمرة وأنا فى طريقى إلى مكة وهدعيلهم فى الحرم، ونصيحتى له ولزملائه دائما اعملوا اللى عليكم".

حصل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، على جائزة رجل مباراة الفراعنة والمغرب، ضمن الجولة الثانية من منافسات مونديال 2023.

وتألق حميد فى اللقاء، الذى شهد فوز منتخب مصر على أسود الأطلس بنتيجة 30-19، ليضمن التأهل للدور الثانى من البطولة المونديالية.

وتصدى حارس مرمى الفراعنة لـ15 كرة خلال المباراة.