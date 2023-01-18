محمد عبد المنعم ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً للقاء الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد عبد المنعم مدافع الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الزمالك بقمة الدورى المصرى بعد إنهاء اللاعب البرنامج التأهيلى الذى وضع له للتعافى من الإصابة إجهاد العضلة الخلفية.

وغاب محمد عبد المنعم عن الأهلى فى مباراتى إنبى والمصرى بالدورى وسموحة بالكأس بسبب الإصابة، حيث أنهى اللاعب برنامجه التأهيلى الذي خضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة ولكن المدرب السويسرى يسعى لتجهيز عبد المنعم للمشاركة في مباراة القمة في ظل إيقاف محمود متولى مدافع الفريق وإصابة زميله ياسر إبراهيم في العضلة الضامة وغيابهم عن مباراة الزمالك.

ويبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى صفحة مباراة سموحة بنصف نهائى كأس مصر، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في المباراة تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الاجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً استعداداً للقمة.

ويتطلع فريق الأهلى لاستعادة الانتصارات بالدوري المصرى، حينما يلاقى غريمه الزمالك في قمة المسابقة بعد تعادل المارد الأحمر سلبياً في الجولة الأخيرة للدورى أمام المصري البورسعيدى.

ويحق للأهلى إشراك الصفقات الجديدة في مباراة القمة، لكن من المؤكد غياب المدافع محمود متولي عن لقاء القمة، بسبب حصوله على كارت أصفر ثالث، وكذلك تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.