شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد للقاء سيراميكا فى الدورى بعد وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة طارق العشرى الاستعداد لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ورفض طارق العشرى منح اللاعبين إجازة بعد مواجهة الأهلى، أمس الثلاثاء، فى نصف نهائي كأس مصر والتى انتهت بسقوط الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، لضيق الوقت بين المباراتين، والتركيز على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى، خاصة في حراسة المرمى والدفاع.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة نسيان مواجهة الأهلى في كأس مصر وما حدث بها، وعدم الانشغال بما يدور في إدارة سموحة، والتركيز على تحقيق الفوز الثالث في الدورى هذا الموسم، والفوز الثانى على التوالي لتحسين وضع الفريق في الجدول.

حقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش، قبل أن يتعادل أحمد أيمن منصور من خطأ فادح من الهانى سليمان الذى فشل في الإمساك بالكرة ليضعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 49 بعد دربكة داخل الستة ياردات.

وخطف حسام حسن الهدف الثانى لسموحة بعدما استلم تمريرة رائعة ليسددها مباشرة في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 81، ليفشل عمر رضوان في التصدي لها، ليسجل الهدف الثانى له ولفريقه.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.