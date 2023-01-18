شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن رفع حظر قيد اللاعبين عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى فيفا رفع حظر قيد اللاعبين عن النادى الإسماعيلى عقب تسوية ملف أزمة التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق السابق، ليصبح من حق الدراويش قيد صفقات جديدة فى قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التى تستمر حتى نهاية يناير الجارى.

ونجحت اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى إنهاء موقف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى السابق بعد تسوية ملف مستحقاته المالية، وذلك بعد جلسة جمعته مع سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الشباب والرياضة.



الإسماعيلى

يأتى ذلك ضمن الجهود الكبيرة من قبل اللجنة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحى سعيًا وراء تحقيق الهدوء والاستقرار داخل النادى وفرض كافة الأجواء التى تكفل تعديل مسار الفريق وعودتة تدريجيا لمكانته المعتادة بين الكبار.

وعقب إسدال الستار على أزمة التونسى فخر الدين بن يوسف تم فتح القيد من جديد للنادى الإسماعيلى ليتمكن من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.