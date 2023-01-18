شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: ننتظر رد اللجنة المنظمة على اعتراضنا على تغيير موعد المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ترقب الاتحاد نتيجة الاعتراض الذى تقدم به اعتراضاً على تغيير موعد مباريات منتخب مصر فى الدور الرئيسى لبطولة العالم.

وقال محمد الأمين فى مداخلة هاتفية من السويد لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم "ننتظر رد اللجنة المنظمة لمونديال اليد على اعتراضنا بشأن تغيير موعد مباريات المنتخب فى الدور الرئيسى".

ويضيف "العلامة الكاملة فى الدور الأول مجرد بداية لمشوار منتخبنا فى المونديال، التخطيط يحقق النجاح دائما وهو ما نسعى إليه مع منتخباتنا بمختلف الفئات".

وأكمل الأمين "محسن رمضان ومهاب سعيد عوضا غياب يحيى خالد وأحمد الأحمر، والجمهور المصرى لديه طموح متجدد دائما ولا يُرضيه التمثيل المشرف وهدفنا إسعاده، ودرسنا كل التفاصيل الدقيقة لدى المنافسين وجاهزون لمواجهات الدور الرئيسي".

من جانبه، قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد فى مداخلة هاتفية لبرنامج كاونتر أتاك: "المنتخب يغادر اليوم إلى مدينة مالمو السويدية استعدادا لمباريات الدور الرئيسي".

وتابع :" كعبنا عالى على السويد لكن نحاول تجنب مواجهتهم بالفوز على الدنمارك، ونسعى للوصول للمربع الذهبى لأول مرة منذ مونديال فرنسا 2001، ومنتخب كرواتيا تأثر نفسيا بعد الهزيمة أمام مصر ومن الصعب أن يفوز على الدنمارك".