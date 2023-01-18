شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الحديث عن مصير عبد الله السعيد أصبح مملا.. واللاعب مستمر لنهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إن النادى اعتاد على الشائعات والأخبار المغلوطة التى يتم الحديث فيها بشأن لاعبيه وعناصره الأساسية، عندما يقترب من تحقيق بطولة، ولا يتعجب من الشائعات المرتبطة بقائد الفريق عبد الله السعيد وما يتردد عن رغبته فى الرحيل.

وأضاف هانى سعيد للمركز الإعلامى لنادى بيراميدز أن الحديث عن أمر استمرار عبد الله السعيد فى صفوف بيراميدز من عدمه أصبح مملا، والنادى أعلن أكثر من مرة أن السعيد قائد الفريق ولديه عقد ممتد مع النادى لنهاية الموسم المقبل.

وشدد المدير الرياضى على أن السعيد أخطر الإدارة خلال الساعات الماضية بشأن عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه، والتى يتحدث فيها عن رغبته فى الرحيل، وأنه ملتزم بعقده الذى يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يتحدث مطلقا حول رغبته فى ترك النادى وخوض تجربة أخرى، وأنه يشعر بالراحة فى صفوف بيراميدز وهدفه قيادة الفريق لحصد أول بطولة فى الموسم الحالى.

وأشار إلى أن نادى بيراميدز يعتز بالقائد عبد الله السعيد، وأن النادى لم يتلق أى عروض رسمية لضم اللاعب من أى ناد آخر، واللاعب يركز حاليا على مواصلة مشوار الفريق فى الدورى وكأس مصر وكذلك بطولة كأس الكونفدرالية.