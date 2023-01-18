شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف الزمالك قبل مباراة قمة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر استكشاف فريق الزمالك بمشاهدة مبارياته الأخيرة بالدورى والكأس، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته بقمة الدورى المصرى.

ويتطلع فريق الأهلى لاستعادة الانتصارات بالدورى المصرى، حينما يلاقى غريمه الزمالك فى قمة المسابقة بعد تعادل المارد الأحمر سلبياً فى الجولة الأخيرة للدورى أمام المصرى البورسعيدى.

ويحق للأهلى إشراك الصفقات الجديدة في مباراة القمة، لكن من المؤكد غياب المدافع محمود متولى عن لقاء القمة، بسبب حصوله على كارت أصفر ثالث، وكذلك تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة بسبب تعرضه للإصابة فى مباراة الأهلى الأخيرة بالدورى.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما استعاد جهود محمود عبد المنعم كهربا بعد انتهاء فترة إيقافه.

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى صفحة مباراة سموحة بنصف نهائى كأس مصر، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى المباراة تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانا قوياً استعداداً للقمة.