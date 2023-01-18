شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدورى أمام غريمه الأهلى فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022 وخسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4-3.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الزمالك بعدما أغلق صفحة مباراة سموحة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة بالدوري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.



موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى فى الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. مباريات الزمالك فى شهر يناير1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء. مباريات الزمالك فى شهر يناير1- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

2- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء

3- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.





مواعيد مباريات الأهلى فى شهر ينايرالسبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – استاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام