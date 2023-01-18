الامارات | بعد فوز الأهلي على سموحة.. مرتضى منصور يتهم فرج عامر وجامايكا والسحرة والعفاريت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وفاز الأهلي على سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الزمالك، حسب المصري اليوم: "في مباراة الأهلي وسموحة احنا اتفرجنا على مسرحية هزلية".



وأضاف: "اتفرجنا على مباريات الزمالك أمام أسوان والداخلية والاتحاد السكندري وبيراميدز، أنا ممكن في ماتش واحد يكون عندي لاعب أو اتنين واقعين ولكن مش ممكن في ماتش يكون كل اللاعيبة واقعة! ممكن يكون اللاعيبة واقعة في ماتش واحد ولكن مش ممكن في 4 ماتشات ورا بعض! ابعدوا عن لاعيبة الزمالك أيها السحرة المجرمون.. الأجوال اللي دخلت في مرمى الهاني سليمان، في مباراة الأهلي وسموحة، حاجة من الاتنين، يا فرج عامر، بايع الماتش للخطيب، يا سحر".



وأكمل: "الهاني سليمان، كان واحد من حراس منتخب مصر، النهاردة كان بياخد الكرة بيدخلها الجول بإيده، وده لو مجنون مش هيعمل كده! لا ده جامايكا".



وتابع: "نفترض إن فرج عامر، بايع الماتش للخطيب، لاعب سموحة صديق أوجولا نزل اتصاب بعد أول لمسة دون أن يشترك مع أي لاعب، هل دي مباراة طبيعية؟ لا مش كده، وفي ماتش امبارح اللاعيبة بتاعتنا بتدخل في بعضها والكرة مش عاوزة تدخل الجول".



واختتم رئيس الزمالك تصريحاته: "أي فريق بيبقى ليه أعمدة، هل ده محمد عبدالغني وزيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح والجزيري؟ ابعدوا عن الزمالك أنا عاوز ألعبك راجل لراجل من غير مؤثرات لا حكام ولا عفاريت".