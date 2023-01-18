إنتر يواجه ميلان واليونايتد يصطدم بكريستال بلاس.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، 18-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على المستويين المحلي والعالمي.

وتقام اليوم 3 مواجطهات في افتتاح الجولة الـ14 من الدوري المصري، بين حرس الحدود والداخلية، وطلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وإنبي ضد فيوتشر.

ويلتقي ميلان وإنتر في مباراة كأس السوبر الإيطالي مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتشهد الجولة الثامنة من الدوري التونسي مباراة القمة بين الصفاقسي والترجي.

كما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × الداخلية.. 2.45 مساء.. Ontime sports 1

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. 5 مساء.. Ontime sports 2

إنبي × فيوتشر.. 7 مساء.. Ontime sports 1

الدوري التونسي

الصفاقسي × الترجي.. 3 عصرا.. الوطنية التونسية

كأس السوبر الإيطالي

ميلان × إنتر ميلان.. 9 مساء.. Starz Play App

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. 10 مساء.. بى ان سبورت بريميوم 1