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إنتر يواجه ميلان واليونايتد يصطدم بكريستال بلاس.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الأربعاء، 18-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على المستويين المحلي والعالمي.

وتقام اليوم 3 مواجطهات في افتتاح الجولة الـ14 من ، بين حرس الحدود والداخلية، وطلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وإنبي ضد فيوتشر.

ويلتقي ميلان وإنتر في مباراة كأس السوبر الإيطالي مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتشهد الجولة الثامنة من الدوري التونسي مباراة القمة بين الصفاقسي والترجي.

كما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من الممتاز.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × الداخلية.. 2.45 مساء.. Ontime sports 1

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. 5 مساء.. Ontime sports 2

إنبي × فيوتشر.. 7 مساء.. Ontime sports 1

الدوري التونسي

الصفاقسي × الترجي.. 3 عصرا.. الوطنية التونسية

كأس السوبر الإيطالي

ميلان × إنتر ميلان.. 9 مساء.. Starz Play App

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × مانشستر يونايتد.. 10 مساء.. بى ان سبورت بريميوم 1

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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