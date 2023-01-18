شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يرفض محاولات الصلح مع خماسى الإسماعيلى ويستبعدهم أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد حسام ميدو المدير الفنى للإسماعيلى فكرة الصلح مع الخماسى صالح جمعة وباسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وحمدى النقاز وأحمد محسن لاعبى الفريق ليقرر استبعادهم من مواجهة طلائع الجيش لأسباب فنية.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى تفاصيل ثورة أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق، ضد الخماسى صالح جمعة وحمدى النقاز وباسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن لاعبى الفريق.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ميدو تحدث كثيراً مع خماسى الإسماعيلى، وطالبهم بالالتزام فى التدريبات، لكنه اصطدم بعدم انتظام البعض منهم فى التدريبات اليومية بجانب القيمة المادية الكبيرة لعقودهم مع النادى الذى يعانى أزمة مالية كبيرة".

وقرر أحمد حسام ميدو استبعاد 5 لاعبين من تدريبات الدراويش وطالب بعرضهم للبيع، كما قرر خضوع اللاعبين لتدريبات منفردة تحت قيادة أيمن الجمل مدير الكرة، كما طالب بعرضهم للبيع خلال الفترة المقبلة ورحيلهم عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1) في الجولة الأخيرة للدوري، ليبقى الدراويش في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 13 مباراة فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 18.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.