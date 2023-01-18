شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلى مع المهاجم الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقاته الجديدة، مشيرا إلى أن الأهلى يواجه مشكلة فى ارتفاع أسعار اللاعبين خلال مفاوضاته لحسم الصفقات الجديدة فى الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فى تصريحاته لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "كما أن الجمهور لا يعجبه العجب وحال التعاقد مع لاعبين بسعر غالى تنتقده الجماهير بسبب السعر المرتفع وحال جلب لاعبين بأسعار منخفضة تنتقده وتقوله أنت ما بتصرفش ليه أنت الأهلى".

وأوضح: "الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة المهاجم الأجنبى وأمير توفيق يتواجد خارج البلاد لإنهاء الصفقة وقد يتم الإعلان عنها عبر خاصية الزووم، وقد يتريث الأهلى فى حسم الصفقة قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل، لأنه من الصعب مشاركته فى القمة".

وعلق شوبير على تألق محمود كهربا لاعب الأهلى فى مباراة فريقه بالأمس ضد سموحة، مؤكدا أن اللوائح واضحة بشأن مشاركة كهربا فى المباريات، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى اتخذ مخاطرة بعد الدفع باللاعب أساسيا فى تشكيل لقاء سموحة، واللاعب تعرض لضغوط كبيرة بسبب عودته من الإيقاف وغيابه عن المشاركة لكن لاقى ترحيبا ودعما خاصا من جماهير الأهلى، وكهربا كان عنده حتة شوق للملعب".

وكشف شوبير أن الهانى سليمان حارس مرمى سموحة أشار إلى مدرب حراس مرمى الفريق السكندرى بعد الهدف الأول للأهلى يطلب خلالها التغيير، مؤكدا أن الهدفين المبكرين فرقوا مع الأهلى وأثروا على سموحة.

أوضح أن حمدى فتحى تعرض للإصابة لكن اطمأنيت أنها إصابة بسيطة، كما شهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة لكن اللاعبين يحتاجون للوقت.