شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الإسماعيلى والطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تعد بالإثارة والتحدي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتامين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وأعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش، حيث ضمت القائمة في حراسة المرمي محمد فوزي "محمد كوكو ،، عبد الله جمال " واللاعبون : "محمد دسوقي ،، عصام صبحي ،، ياو انور ،، محمد هاشم ،، باهر المحمدي ،، فراس شواط ،، كريم عرفات ،، محمد الشامي ،، عمر الساعي ،، احمد عبد الوهاب ،، محمد نصر ،، حسن صابر ،، احمد مدبولي ،، عمر الوحش ،، مصطفى فارس ،، محمد عبد السميع ،، عماد حمدي ،، محمد حسن ،، محمد بيومي ،، محمد مخلوف.

وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة وباسم مرسي وحمدى النقاز وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن بعد قرار ميدو بعرضهم للبيع وخوضهم تدريبات منفردة تحت إشراف ايمن الجمل، فيما جاء استبعاد الشبراوي من قائمة الاسماعيلي لمباراة طلائع الجيش لإصابته بالتهابات في الحوض، فيما ضم ميدو الحارس الناشئ عبد الله جمال لقائمة الاسماعيلي لمباراة طلائع الجيش، كما انضم المهاجم حسن صابر لقائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش لأول مرة هذا الموسم.