شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحدى الطلائع للهروب من قاع الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تعد بالإثارة والتحدي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر من ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا، بينما يحتل فريق الاسماعيلى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

ويتشارك فريقا الإسماعيلي والداخلية فى رقم سلبي بالدوري المصري بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة، حتى الآن، وهما يحتلان المركز الثامن عشر والسادس عشر فى جدول الترتيب، ويتمثل الرقم السلبي للفريقين أنهما حققا فوزا وحيدا فى الدوري حتى الآن، حيث لعب الإسماعيلي 13 مباراة فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات، فيما لعب الداخلية 13 مباراة فاز مرة وحيدة وتعادل 7 مرات وخسر 5 مباريات حتى الآن.

وعكف محمد يوسف، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت في مباراة سموحة بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

وعمل يوسف على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق. ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الإسماعيلى، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.