شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: سأحصل على مستحقاتى من الإسماعيلى بالجنيه وليس الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق تفاصيل إنهاء أزمته مع الدراويش عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث كتب "تم بفضل الله توقيع اتفاقية بينى وبين نادى الإسماعيلى.. كنت أريد أن تكون الظروف أفضل لكننى اتصلت أكثر من مرة بمجالس الإدارة السابقين قبل التوجه للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) ولكن دون رد".

وأضاف: "سأحصل على مستحقاتي المتأخرة على دفعتين وبالجنيه المصري وليس بالدولار، هذا أقل شيء أقدمه للنادي الإسماعيلي الذي أعطيته القليل وأعطاني الكثير وفتح لي أبواب منتخب تونس مرة أخرى وجعلني اليوم في نادي بيراميدز من أقوى الأندية في مصر".

وتابع: "شكر خاص لكل من مد يد المساعدة فى هذا الموضوع وآسف لوضعية النادى الحالية، كل الدعم للدراويش وللكابتن أحمد حسام (ميدو) وكل اللاعبين ومجلس الإدارة".

وأتم قائلاً: "سيخرج الإسماعيلى من الأزمة ويعود أقوى بإذن الله وبدعم جماهيره الوفية".

نجحت اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إنهاء موقف التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي السابق بعد تسوية ملف مستحقاته المالية، وذلك بعد جلسة جمعته مع سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة من قبل اللجنة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي سعيًا وراء تحقيق الهدوء والاستقرار داخل النادي وفرض كافة الأجواء التي تكفل تعديل مسار الفريق وعودتة تدريجيا لمكانته المعتادة بين الكبار.

وعقب إسدال الستار علي أزمة التونسي فخر الدين بن يوسف يتم خلال ساعات فتح القيد من جديد للنادي الإسماعيلي ليتمكن من تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.