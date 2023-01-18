شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمصالحة جماهير الأهلى الغاضبة من فقدان النقاط بالفترة الأخيرة بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك أيضاً في الجولات الأخيرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وفقد الزمالك 13 نقطة من أصل 13 مباراة في الدوري، إضافة لخروج الفريق من بطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ولم يعرف الزمالك طريق الفوز في آخر 4 مباريات، حيث أنه في آخر 3 جولات بالدوري الممتاز، خسر من أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري.