شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الداخلية بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق حرس الحدود بقيادة مدربه أحمد أيوب في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، نظيره الداخلية، على ستاد المكس بالإسكندرية، في لقاء متكافئ في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.

بينما وصل رصيد حرس الحدود إلى النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.

ويعيش الداخلية فترة مميزة على صعيد الأداء وخطف تعادلين مثيرين في أخر جولتين من الزمالك البنك الأهلي، فيما نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق انتفاضة كبيرة فى آخر 5 مباريات بالدوري المصري.

الحرس هو ثالث أفضل فريق حقق نتائج خلال تلك الجولات التى جمع فيها 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة، ويعتبر الحدود ثالث أفضل فريق آخر خمس جولات بعد الأهلي الذي حقق فوزين وثلاثة تعادلات وفيوتشر الذي حقق نفس النتائج.