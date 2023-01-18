شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 4 اتحادات أوروبية لتعيين حكم القمة ومارتشينياك الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد الكرة 4 اتحادات أوروبية لطلب طاقم حكام لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الـ14 من المسابقة.

وتفاضل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة، ويبرز في مقدمة هذه الأسماء البولندي سيمون مارتشينياك الذى أدار نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وكذلك مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

وتقرر تغيير موعد انطلاق المباراة، التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.