اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يخاطب 4 اتحادات أوروبية لتعيين حكم القمة ومارتشينياك الأقرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 4 اتحادات أوروبية لتعيين حكم القمة ومارتشينياك الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد الكرة 4 اتحادات أوروبية لطلب طاقم حكام لمباراة الأهلي والزمالك في قمة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الـ14 من المسابقة.

 

وتفاضل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج بين عدة أسماء من 4 دول أوروبية مختلفة، ويبرز في مقدمة هذه الأسماء البولندي سيمون مارتشينياك الذى أدار نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وكذلك مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.

 

وتقرر تغيير موعد انطلاق المباراة، التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي، من السابعة مساء إلى الثامنة والنصف مساء.

 

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

 

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا