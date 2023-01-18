شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخشى مفاجآت إنبى فى مهمة الاقتراب من قمة الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إنبي بنظيره فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

فيما يحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد خوض 13 مباراة برصيد 10 نقاط فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 7 لقاءات، الأمر الذى يصعب موقف الفريق البترولى في الجدول.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، إقامة تدريبات الفريق على فترتين، صباحية ومسائية وذلك لرفع الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام إنبي، ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة مباراة غزل المحلة وإنبي بالجولة 13 بدوري رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز المحلة بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي قبل مواجهة الأربعاء المقبل.

في المقابل يغيب أوفا عن إنبى بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، وبدأ طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تجهيز البديل، لقيادة هجوم الفريق البترولى، خصوصاً أن أوفا من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل المدير الفني.