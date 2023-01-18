شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات بتشكيلة الزمالك أمام الأهلى فى لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعد التعديلات التكتيكية فى التشكيلة الأساسية للفريق التى ستخوض اللقاء المقبل أمام الأهلى بالدورى السبت المقبل فى الجولة الرابعة عشر المقرر إقامتها باستاد القاهرة خاصة وأنها ستكون مباراة بـ6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين على لقب الدورى .

ومن المتوقع أن يجرى فيريرا تعديلات فى الخط الخلفى بعودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى ، كما سيعود من أشرف روقا لمصاحبة نبيل دونجا فى منطقة الوسط على أن يعود عمرو السيسى لدكة البدلاء .

وسيقود التونسى سيف الدين الجزيرى الجانب الهجومى ومن خلفه يوسف أسامة نبيه فى ظل النقص العددى الذى يشهده الشق الهجومى للفريق .