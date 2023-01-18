شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى صفحة مباراة سموحة بنصف نهائي كأس مصر حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في المباراة تدريبات استشفائية اليوم للتخلص من الاجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً استعداداً للقمة.

ويتطلع فريق الأهلى لإستعادة الانتصارات بالدوري المصرى، حينما يلاقى غريمه الزمالك في قمة المسابقة بعد تعادل المارد الأحمر سلبياً في الجولة الأخيرة للدورى أمام المصري البورسعيدى.

ويحق للأهلى إشراك الصفقات الجديدة في مباراة القمة، لكن من المؤكد غياب المدافع محمود متولي عن لقاء القمة، بسبب حصوله على كارت أصفر ثالث، وكذلك تضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.