شكرا لقرائتكم خبر عن زد يصطدم اليوم بقطار السكة الحديد فى قمة مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد فى الثانية والنصف مساء الأربعاء، مع فريق السكة الحديد على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

يدخل فريق زد اللقاء فى المركز الثانى فى ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 31 نقطة، جمعها من 14 لقاء، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد فى انتزاع الثلاث نقاط والانفراد بصدارة المجموعة، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز على إنهاء الفرص التى ستتاح لهم وحذر من خطورة مهاجمى السكة الحديد الذين يتمتعون بالخبرات الكبيرة مثل رضا الويشى وأحمد شرويدة.

فى المقابل، يدخل فريق السكة الحديد المباراة فى صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة جمعها من 14 لقاء، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويأمل أمير عزمى مجاهد فى مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الفوز التاسع له فى مباراته العاشر منذ توليه القيادة الفنية خلفا لمحمد صلاح، وطالب لاعبيه بضرورة الحفاظ على القمة وخطف الثلاث نقاط، محذرا من خطورة فريق زد أمام المرمى.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة عشرة من مجموعة القاهرة مساء الجمعة المقبل، بـ7 مواجهات بين إيسترن كومبانى مع المنصرية للاتصالات، العبور مع منتخب السويس، مستقبل وطن مع وادى دجلة، بورتو السويس مع النصر، الإنتاج الحربى مع الإعلاميين، القناة مع الترسانة، وأخيرا بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية.