شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السودانى يطلب مواجهة منتخب الشباب وديًا نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المريخ السوداني مواجهة منتخب الشباب وديًا في نهاية الشهر الجاري حيث يستعد الفريق السوداني لدوري الأبطال بمعسكر في القاهرة بداية من الأسبوع المقبل، فيما يبدأ منتخب الشباب معسكره 23 يناير الجاري استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة للاتفاق على 4 مباريات ودية لمنتخب مصر للشباب، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى منتخبات تونس وزامبيا وأوغندا وجامبيا وغيرها، من أجل تنظيم 4 مباريات، بناء على طلب محمود جابر الذي يرغب في خوض وديات قوية قبل بدء البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.