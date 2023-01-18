شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق المزاد.. تذكرة ميسي ورونالدو تصل إلى 10 ملايين ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إغلاق المزاد على شراء تذكرة "فوق الخيال" لمباراة كأس موسم الرياض.

ويواجه باريس سان جيرمان فريقا مكونا من نجوم الهلال والنصر السعوديين يوم الخميس المقبل الموافق 19 يناير/ كانون الثاني الحالي في ملعب الملك فهد الدولي وذلك على كأس موسم الرياض،.

وكان تركي آل الشيخ، طرج مزادًا على تذكرة أطلق عليها "فوق الخيال"، لتكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، لافتا إلى أن الفائز بها سيحصل على مميزات خاصة وفريدة.

وقبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة، أعلن آل الشيخ إغلاق المزاد بفوز رجل الأعمال مشرف الغامدي بهذه التذكرة، بعد تقدمه بعرض وصلت قيمته إلى 10 ملايين ريال سعودي.

ومن المقرر أن يتم التبرع بذلك المبلغ إلى منصة "إحسان" الخيرية، المسؤولة عن جميع الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية "فوق الخيال" الذي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي المدير العام لـ عقار 1، ريع التذكرة كاملًا لإحسان".

وأضاف: "مبروك أخي مشرف الغامدي، 10 ملايين ريال للخير ومنصة إحسان وفوزك بتذكرة فوق الخيال، وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من الغد إن شاء الله، وفي ميزان حسناتك يا رب".

وستجمع مباراة النجوم المرتقبة في السعودية بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار ثلاثي باريس سان جيرمان، في مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف النصر.

وجاء كريستيانو رونالدو على رأس قائمة نجوم النصر والهلال، ومن المنتظر أن يرتدي شارة قيادة الفريق الذي سيتولى تدريبه المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني التاريخي لريفر بليت.

وكان آل الشيخ كشف في مقطع فيديو عن المميزات الفريدة من نوعها التي سيحصل عليها الفائز بتلك التذكرة التي وصفها بأنها "تذكرة فوق الخيال"، والتي جاء في أبرزها حضور تتويج مباراة النجوم إلى جانب مقابلة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.